إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر إلى المالديف

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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، توصية للمواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى جزر المالديف، التي تمثل وجهة سياحية للأثرياء.

وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار حكومة المالديف اعتزامها منع المواطنين الإسرائيليين من دخول البلاد بسبب الحرب المستمرة في غزة.

وقال مكتب محمد معز رئيس المالديف أمس الأحد، إن مجلس الوزراء أوصى بتعديل القوانين اللازمة لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.

وأفاد المكتب، بأن الرئيس معز قرر الموافقة على هذه التوصية.

وقال وزير الداخلية علي إحسان للصحفيين، إن الحظر سيُطبق في أسرع وقت ممكن.

وتابع البيان الصادر عن مكتب الرئيس قوله إن الرئيس، بالإضافة إلى ذلك في حالة فلسطين وإسرائيل، قرر تعيين مبعوث خاص لتقييم الاحتياجات الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الرئيس قرر أيضا إطلاق حملة لجمع التبرعات لتقديم العون لأشقائنا وشقيقاتنا في فلسطين بمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

ولا ترتبط الدولتان بعلاقات دبلوماسية كاملة، لكن في مقدور الإسرائيليين حتى الآن قضاء عطلاتهم في جزر المالديف.