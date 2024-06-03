الرئيس الأوكراني يوجه الشكر للفلبين لدعم قمة سلام مقبلة في سويسرا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، اليوم الإثنين، لدعم قمة سلام مقبلة في سويسرا تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي زيارة سريعة لمانيلا بعد حضور المنتدى الأمني "حوار شانجريلا" في سنغافورة، قال زيلينسكي، إن أكثر من مئة دولة من المتوقع أن تحضر قمة السلام المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 16 يونيو.

وقال زيلينسكي لماركوس الابن: "أنا سعيد لمعرفتي اليوم أنك سوف تشارك في خطواتنا الخاصة بالسلام.. وشكرا لمشاركتك (في) قمة السلام، إنها علامة قوية للغاية، وخطوة قوية للغاية في طريق السلام".

ولم يتضح ما إذا كان ماركوس الابن سوف يحضر بنفسه القمة أو ما إذا كانت الفلبين سترسل ممثلا.

وأعلن زيلينسكي، أيضا في الاجتماع، أن أوكرانيا تخطط لفتح سفارة في الفلبين العام الجاري.

ورحب ماركوس الابن بالخطة ووصفها بـ"الأنباء الجيدة للغاية"، مشيرا إلى أن الفلبين "تود مواصلة المساعدة بأي طريقة ممكنة. وسوف نواصل فعل كل ما بوسعنا لتعزيز السلام وإنها القتال والتوصل لقرار سياسي".

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين الفلبين وأوكرانيا رسميا في السابع من نأبريل 1992.

ووصل حجم التجارة بين البلدين إلى 6.9 مليون دولار، وبلغت الصادرات 1.49 مليون والواردات 15.41 مليون دولار في 2022.