القوات الروسية تستولى على بلدة في منطقة دونيتسك

استولت القوات الروسية على بلدة سفيتلودارسك في منطقة دونيتسك المتنازع عليها شرقي أوكرانيا على الحدود مع روسيا، وفقا لمصادر أوكرانية وروسية.

وأكد سيرهي هوشكو، رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية المحلية، السيطرة على البلدة عقب تقارير عبر وسائل الإعلام الأوكرانية نقلا عن انفصاليين موالين لروسيا في المنطقة، إن القوات الأوكرانية انسحبت خشية محاصرتها.

وتقع أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أوكرانيا قرب البلدة.

وذكر الانفصاليون أن هناك عملية جارية للسيطرة على ليمان، وهي بلدة تقع قرب دونيتسك. وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول السيطرة على البلدة مدعومة بالمدفعية.