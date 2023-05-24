إيرادات فيلم هارلي تقترب من 35 مليون جنيه في 5 أسابيع عرض

رغم أن فيلم "هارلي" يحتل المركز الثاني بين الأفلام المتنافسة على مستوى الإيرد اليومي، منذ 4 أسابيع تقريبا، حيث حقق أمس الثلاثاء 106 ألف جنيه، إلا أنه لا يزال يحتل المركز الأول على مستوى الإيرادات الإجمالية، حيث وصلت إيراداته على مدار 5 أسابيع عرض إلى 34 مليون جنيه و770 ألفا، وذلك بفضل الإيرادات الكبيرة التي حققها في أسبوع العيد.



وفيلم «هارلي» الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، ومحمود حميدة، ومي عمر، من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير. فتدور قصة الفيلم، حول مهندس ميكانيكا محب للدرجات النارية، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.