خبير بيئي: الدول الكبرى اتجهت لتعزيز قوتها العسكرية على حساب قضايا المناخ

قال الخبير البيئي الدكتور صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مناخ أرضنا»، إن قضية التغيرات المناخية تحتاج لتكاتف كل دول العالم، بخاصة الدول الكبرى المسئولة عن التسبب في هذه الظاهرة من مصانعها.

وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي قضية سياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ، مثل دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب الأوكرانية، اتجهت إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتأخرت القضايا البيئية في الأولويات.

وأوضح أن مصر تولي الملف البيئي أولوية كبرى، لأنه يؤثر على الأمن الغذائي والأمن الصحي، وظهر هذا في المجهودات المضنية التي بذلتها مصر حتى نجحت في إنشاء صندوق تعويض الدول المتضررة من المناخ.