منتخب الأرجنتين يهزم جواتيمالا ويتأهل لدور الـ 16 في مونديال الشباب

تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على نظيره جواتيمالا بثلاثية نظيفة.

وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزه الثاني في مونديال الشباب، بعد الانتصار على جواتيمالا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو ديل استيرو اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات البطولة.

افتتح أهداف المباراة لمنتخب راقصي التانجو المهاجم أليجو فيليز في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله لوكا روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 65، فيما أحرز الهدف الثالث لاعب مانشستر سيتي ماكسيمو بيروني.

وشهدت المباراة حالتي طرد لـ توماس أفيليس مدافع منتخب الأرجنتين، وسانتوس فارجاس لاعب جواتيمالا.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن منتخب نيوزيلندا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جواتيمالا دون نقاط بالمركز الأخير.