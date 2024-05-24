السعودية وإيران تؤكدان أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران محمد مخبر، اليوم الجمعة، "أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات"، و"أشادا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة"، وفق الوكالة السعودية الرسمية.

وأجرى بن سلمان اتصالا هاتفيا، بـ مخبر وأعرب خلال الاتصال عن تعازيه في وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم.

ولقي رئيسي حتفه الأحد إلى جانب أمير عبداللهيان وستة مسئولين آخرين عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلّونها في منطقة جبلية في شمال غرب البلاد خلال عودتهم من مراسم تدشين سد عند الحدود مع أذربيجان.

كانت طهران والرياض قد أبرمتا اتفاقا تاريخيا، في مارس من العام الماضي، بوساطة صينية، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2016، بسبب إعدام الرياض لرجل دين شيعي وما تلا ذلك من اقتحام السفارة السعودية في طهران.