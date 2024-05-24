السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية توافق عالمي لإنهاء حرب غزة

قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لرويترز إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل “إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة”.



وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وهو تطور مهم رحبت به السلطة الفلسطينية باعتباره علامة على الإجماع الدولي لإنهاء الصراع في غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقرأ رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، الحكم، مشددًا على أن الإجراءات المؤقتة السابقة اعتبارًا من مارس لم تكن كافية بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، مما يستلزم إصدار أمر طوارئ جديد.

وقال سلام: "على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري في رفح".

يأتي هذا الحكم في أعقاب طلب من جنوب أفريقيا، التي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ودعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح. ويضيف قرار المحكمة إلى الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، التي واجهت إدانة واسعة النطاق بسبب سلوكها في الصراع الدائر.

وذكرت رويترز أن مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين تجمعوا خارج المحكمة ولوحوا بالأعلام وعزفوا أغنية راب تطالب بفلسطين حرة.