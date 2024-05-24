 مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة ‏الإنسانية الكارثية في غزة - بوابة الشروق
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مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة ‏الإنسانية الكارثية في غزة

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 9:29 م | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 9:30 م

قال مصدر رفيع المستوى لـ «القاهرة الإخبارية»، إن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة ‏الإنسانية الكارثية الطاحنة في قطاع غزة». ‏
وشدد أن «معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من ‏خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية». ‏
وأضاف المصدر أن «مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو ‏محاولة عزل قطاع غزة عن العالم». ‏
وأشار إلى أن «مصر والولايات المتحدة اتفقتا على إدخال المساعدات مؤقتا عبر معبر كرم أبو ‏سالم، وذلك انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات، إلى حين انسحاب إسرائيل ‏من محيط المعبر، وعودته للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها». ‏
وأكد «حرص مصر على سرعة إيجاد حلول مؤقتة، لإدخال الوقود إلى القطاع؛ لتشغيل ‏المستشفيات المتوقفة عن العمل». ‏
وجدد المصدر رفيع المستوى أن «مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية، ومصرة على ‏عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض» .‏


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