مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة ‏الإنسانية الكارثية في غزة

قال مصدر رفيع المستوى لـ «القاهرة الإخبارية»، إن «مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة ‏الإنسانية الكارثية الطاحنة في قطاع غزة». ‏

وشدد أن «معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، وأن مصر ستعيد إدخال المساعدات من ‏خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية». ‏

وأضاف المصدر أن «مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو ‏محاولة عزل قطاع غزة عن العالم». ‏

وأشار إلى أن «مصر والولايات المتحدة اتفقتا على إدخال المساعدات مؤقتا عبر معبر كرم أبو ‏سالم، وذلك انطلاقا من حرص مصر على التخفيف من نقص المساعدات، إلى حين انسحاب إسرائيل ‏من محيط المعبر، وعودته للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها». ‏

وأكد «حرص مصر على سرعة إيجاد حلول مؤقتة، لإدخال الوقود إلى القطاع؛ لتشغيل ‏المستشفيات المتوقفة عن العمل». ‏

وجدد المصدر رفيع المستوى أن «مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية، ومصرة على ‏عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض» .‏