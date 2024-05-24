غرق 3 أطفال في مياه محطة رفع ري بمركز بدر البحيرة

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لقي 3 أطفال مصرعهم غرقًا بعد أن جرفهم التيار أثناء قيامهم بالاستحمام في محطة رفع ري زراعي بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة بدر بشأن غرق 3 أطفال في مياه محطة رفع ري بناحية قرية النجاح بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة الأولية وجود ملابس الأطفال الثلاثة على شاطئ المجرى المائي للمحطة ووجود الجثامين الثلاثة طافية على سطح المياه بالقرب من بعضها البعض.

تم الدفع بقوات ورجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثث الثلاثة. وتبين أنها لكل من: "مصطفى س. ا." 9 سنوات، و"رمضان ع. ع." 9 سنوات، و"يوسف م. ع." 9 سنوات، وجميعهم من عزبة الفدان التابعة لقرية النجاح.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة أن الضحايا لقوا حتفهم غرقًا لعدم إجادتهم السباحة.

تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة.