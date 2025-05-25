• خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" في نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن حركة عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 99.9 بالمئة.

واعتبر ترامب، أن بلاده كانت "تحت احتلال" المهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الأربع الماضية.

جاء خلال حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الأمريكية "ويست بوينت" في نيويورك، حيث ألقى كلمة استمرت ساعة، أعاد خلالها التأكيد على نهجه المتشدد تجاه الهجرة، ووضع حماية الحدود على رأس أولويات الجيش الأمريكي.

وصعد ترامب المنصة معتمرا قبعته الشهيرة المكتوبة عليها عبارة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهي عبارة يرددها ترامب تأكيدا منه على تقديم مصالح الولايات المتحدة.

ـ "حماية الحدود من الغزو"... مهمة الجيش الأساسية

وشدد ترامب، على أن إدارته تعمل على إعادة ترسيخ مبدأ أساسي مفاده أن "الهدف الأول للجيش هو حماية حدود البلاد من الغزو".

وأضاف أنه أمر بنشر القوات العسكرية منذ اليوم الأول لتوليه منصب الرئاسة، ما ساهم في تقليص أعداد العابرين بشكل كبير.

وأضاف: "في الماضي، كان مئات الآلاف يعبرون الحدود يوميا، أما الآن، فقد تراجع العدد بنسبة 99.999 بالمئة خلال الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين".

ـ هجوم على إدارة بايدن... واتهامات بالتقصير

وهاجم ترامب إدارة سلفه جو بايدن، قائلاً إنها سمحت لمهاجرين "ومجرمين" بدخول البلاد دون تدقيق، واصفا تلك المرحلة بأنها كانت بمثابة "احتلال" للولايات المتحدة.

كما أعرب عن أمله في أن تسمح المحاكم الأمريكية لإدارته بمواصلة الإجراءات التي اتخذتها بخصوص ملف الهجرة، بما في ذلك ترحيل المخالفين وتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية.

وخالف ترامب التقاليد المتّبعة لرؤساء الولايات المتحدة بمغادرته الحفل دون مصافحة الخريجين، وسط احتجاجات مناهضة له خارج الأكاديمية، حيث رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "اهزموا الفاشية" و"اهزموا الطغيان".

يُشار إلى أن ترامب ألقى آخر خطاب له في "ويست بوينت" في 2020، قبل أن يعود هذا العام إلى واجهة المشهد السياسي مع بداية ولايته الجديدة.

وفي يناير الفائت، منحت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لتكثيف جهود ترحيل المهاجرين من البلاد، وذلك عقب أوامر رئاسية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وعقب حفل تنصيب ترامب أوائل العام الجاري، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلغاء تطبيق "CBP One" الذي كان يتيح للمهاجرين دخول البلاد بطرق قانونية.

ووصف ترامب، في خطابه خلال حفل التنصيب، المهاجرين غير النظاميين بـ"المجرمين"، وأعلن أنه سيرسل قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لتعزيز الأمن.