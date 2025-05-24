مسئولو أمن بريطانيون يحققون في مدى تورط روسيا بهجمات تتعلق برئيس الوزراء ستارمر

يحقق مسئولو أمن بالمملكة المتحدة، في مدى تورط روسيا في 3 هجمات متعمدة تتعلق برئيس الوزراء كير ستارمر، طبقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، هذا الشهر، إن رجلين أوكرانيين وآخر روماني، متهمون بالتآمر لاضرام حريق متعمد بقصد تعريض حياة أشخاص للخطر، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم يتم الكشف عنها في الحكومة البريطانية، قولها إن مسئولي المملكة المتحدة يحققون فيما إذا كان الثلاثة تم تجنيدهم من قبل جهات روسية لإضرام الحرائق.

ووجهت اتهامات جنائية للرجال الثلاثة، وليست جرائم تتعلق بالأمن الوطني.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسئول حكومي قوله إنه يجري التحقيق في روايات مختلفة بشأن ما حدث، ولم يستبعد أي شيء حتى الآن.