الخارجية: إعادة 71 مواطنا مصريا من ليبيا بالتنسيق مع الأجهزة المعنية - صور

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن نجاح جهود الدولة في إعادة 71 مواطنًا مصريًا من ليبيا إلى أرض الوطن، بعد أن أعربوا عن رغبتهم في العودة الطوعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في الخارج، وضمان سلامتهم وعودتهم الآمنة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن المواطنين العائدين كانوا قد سجلوا بياناتهم لدى السفارة المصرية في طرابلس، وجرى التنسيق بين غرفة العمليات بوزارة الخارجية واللجنة الوطنية المعنية بليبيا لتيسير عودتهم، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة في العاصمة الليبية.

وأكدت الخارجية أن عملية الإعادة تمت بنجاح عبر طائرة خاصة أقلتهم من طرابلس، دون تحميلهم أية أعباء مالية، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامات الدولة تجاه مواطنيها بالخارج، لا سيما في أوقات الأزمات.

وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس تواصلان متابعة الأوضاع أولاً بأول، لتقديم أشكال الدعم والرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، والتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد البيان أن إعادة المواطنين تأتي ضمن أولويات الدولة، انطلاقًا من حرصها على تلبية احتياجات مواطنيها في الخارج، وتوفير سبل الدعم والحماية لهم.