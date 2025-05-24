جهود إنقاذ السفينة الجانحة في مضيق نرويجي قد تستغرق أياما

قالت وسائل إعلام نرويجية، اليوم السبت، إن عمليات إنقاذ سفينة الحاويات الضخمة التي جنحت في أحد المضايق النرويجية ستستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) أن تفريغ حمولة سفينة الحاويات "إن سي إل سالتن" سيبدأ صباح الأحد، ومن المتوقع أن يستمر "حتى الأسبوع المقبل".

وكانت السفينة، التي يبلغ طولها 135 مترا، قد جنحت في مضيق تروندهايم قرب منطقة باينيسيت في وقت مبكر من صباح الخميس، على بعد أمتار قليلة فقط من أحد المنازل المطلة على الواجهة البحرية.

ولم يُصب أحد بأذى في الحادث، كما لم يتعرض المنزل لأضرار جسيمة، باستثناء كسر في أنبوب مضخة التدفئة.

وتعتقد السلطات أن الضابط المسؤول عن الملاحة بقمرة القيادة في السفينة غفا أثناء القيادة.

وذكرت وكالة (إن تي بي)، نقلا عن الشرطة القول إن الرجل، وهو أجنبي يتراوح عمره بين 30 و40 عاما، صرح بأنه غلبه النوم أثناء أداء وظيفته.