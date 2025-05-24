حرص فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على توجيه رسالة لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، بعد تأكد مغادرته للميرنجي، بعد مباراة ريال سوسيداد اليوم، ضمن منافسات الدوري.

وكتب فينيسيوس جونيور عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: "رسالة مفتوحة إلى كارلو أنشيلوتي: شكرًا لك، مستر على كل شيء.. أنت الأفضل".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "منذ وصولك إلى مدريد، تغيرت حياتي كلاعب وكشخص. منحتني الثقة، جعلتني أنمو، وكنت بجانبي في كل لحظة، داخل الملعب وخارجه".

وتابع: "فزنا بدوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرتين، والعديد من الألقاب الأخرى.. لكن ما أقدّره أكثر هو الطريقة التي عاملتني بها، والتواضع، والطريقة التي أدرت بها الأمور طوال هذه السنوات".

وأكمل: "لقد بنينا علاقة تتجاوز كرة القدم.. كنت دائمًا تدافع عني وتحميّني عندما كنت في أشد الحاجة إليك".

وأتم فينيسيوس جونيور تصريحاته قائلًا: "اليوم من الصعب قول وداعًا.. غرفة ملابس مدريد ستفتقدك.. وسأفتقدك أنا أيضًا.. لكن في الوقت ذاته، يسعدني أننا نعرف متى سنلتقي مجددًا، ولكن هذه المرة ونحن نرتدي معًا قميص منتخب البرازيل.. سأنتظرك هناك في البرازيل".