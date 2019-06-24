مدرب كينيا: افتقدنا الخبرة أمام الجزائر

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أكد سيباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كنيا، أن فريقه لا يملك الخبرة الكافية في البطولات الكبيرة، وذلك بعد خسارته أمام الجزائر بهدفين دون رد في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقال سيباستيان عقب المباراة : "لم يكن لدينا خبرة كافية وهيى مهمة في البطولات الكبيرة".

وأضاف: "لم أتوقع أن نخسر أمام الجزائر، لكن أبارك للمنافس وفريقي لعب بشكل مميز".

وتابع: " اللعب ضد السنغال والجزائر يتطلب أداء مثاليا وتفكير خارج الصندوق".

وأتم: "المباراة القادمة أمام تنزانيا ستكون قوية ومتكافئة، سنحاول الفوز ولكن المهمة ستكون صعبة".