تنسيقية سودانية: المدنيون في الفاشر يواجهون الجوع والظروف القاسية

قالت "تنسيقية لجان مقاومة الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي السودان، الاثنين، إن المدنيين في المدينة يواجهون ظروفا قاسية من دون طعام، جراء استمرار المعارك بين الجيش و"قوات الدعم السريع" لليوم الثالث.

وأضافت التنسيقية في بيان، أن "المعارك والاشتباكات لاتزال مستمرة في الجزء الغربي من مدينة الفاشر".

وأوضحت أن "القوات المتبقية داخل الفاشر، وتشمل وحدات من الجيش والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية، إلى جانب أعداد كبيرة من المدنيين، يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار الحصار وانعدام الغذاء والدعم اللوجستي والجوي".

وتابعت: "لا تزال المعارك مشتعلة في الجزء الغربي من المدينة حتى هذه اللحظة".

والسبت، أعلن الجيش السوداني، تصديه لهجوم كبير وعنيف "شنّته قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر عبر 5 محاور.

والأحد، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في الفاشر، وسط ادعاءات الأخيرة باستيلائها على مقر الجيش بالمدينة، فيما لم يصدر تعقيب من الأخير.

إلا أن "المقاومة الشعبية" بالفاشر أكدت في بيان، أن "المدينة لا تزال صامدة أمام هجمات مليشيا الدعم السريع".

واعتبرت أن هذه القوات "تشن حملة إعلامية مضللة ومفضوحة، لإثارة الهلع والرعب بشأن (ادعاء) دخولها لمقر رئاسة الفرقة السادسة مشاة للجيش، وكأنه يعني سقوط الفاشر".

وتعاني آلاف الأسر في المدينة المحاصرة من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، مع انعدام الإمداد نتيجة للحصار، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن تحت خطر المجاعة والأوبئة.

ومنذ 10 مايو 2024، تحاصر "الدعم السريع" الفاشر، فيما يسعى الجيش لكسر الحصار عن المدينة التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

وقُتل في الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازحٍ ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.