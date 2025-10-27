سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت قوات الأمن السوري، الاثنين، القبض على النائب العام العسكري السابق بحقبة نظام بشار الأسد المخلوع، نائف درغام.

جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المكتب الإعلامي لقيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، شمال غرب البلاد.

وأكد الأمن الداخلي في بيانه "إلقاء القبض على المجرم نائف درغام النائب العام العسكري في سوريا إبان حكم النظام البائد".

ولم يذكر تفاصيل العملية التي قادت لإلقاء القبض على درغام.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية، لا سيما في منطقة الساحل، معقل كبار ضباط نظام الأسد وطائفته.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر 2024، سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث، و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.