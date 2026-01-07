هيئة رقابة نووية يابانية تلغي فحص السلامة لمفاعلين نوويين في محطة هاماكو

أعلنت هيئة الرقابة النووية اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي فحص السلامة لمفاعلين في محطة هاماكو للطاقة النووية، في وسط اليابان، بعد أن تبين أن الشركة المشغلة للمحطة زورت بيانات بشأن مخاطر الزلازل، في انتكاسة لمحاولات اليابان تسريع إعادة تشغيل المفاعلات لتعزيز استخدام الطاقة النووية.

وتقدمت شركة تشوبو للطاقة الكهربائية بطلب لإجراء فحص السلامة لاستئناف العمليات في المفاعلين رقمي 3 و4 في محطة هاماوكا للطاقة النووية عامي 2014 و2015. ويجرى حاليا إيقاف تشغيل مفاعلين آخرين في المحطة، بينما هناك مفاعل خامس متوقف عن العمل.

وتقع المحطة، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب طوكيو في منطقة ساحلية معروفة بالمخاطر المحتملة مما يسمى الزلازل الضخمة في حوض نانكاي.