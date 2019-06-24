«الضرائب»: نعمل على إصلاح المنظومة في مصر منذ عامين

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن ضريبة الدخل أكثر من نوع منها ضريبة الأرباح التجارية، والصناعية، والمهن الحرة، والأجور والمرتبات، والثروة العقارية.



وأوضح في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الأحد، ضريبة القيمة المضافة بمثابة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، معقبًا: «الشخص الوسيط الذي يحصل الضريبة من المشتري، هو المسجل لدى المصلحة لذا هي ليست عبئا على التجار، وهناك أشخاص طبيعية وأشخاص اعتبارية،وأي ممول فردي هو شخص طبيعي يخضع للضريبة التصاعدية».



وأضاف أن الضريبة التصاعدية هي نظام الشرائح الضريبية المعروفة، موضحًا أنه تم إعفاء من كانت أرباحهم السنوية بحد أقصى 8 آلاف جنيه بحد أقصى من تسديد الضرائب، وإذا تجاوزها فإنها تدخل في نظام الشرائح.



وأشار إلى دفع الأشخاص الاعتباريين كالشركات، ضريبة قطعية قيمتها 22.5% من الأرباح، مضيفًا أن هناك 9 ملايين ملف ضريبي خاص بضريبة الدخل في مصلحة الضرائب.



وأكد أن المصلحة تعمل منذ عامين على مشروعات لإصلاح المنظومة الضريبية في مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون لكل مواطن ملف ضريبي واحد، وما عدا ذلك هو إهدار للمال العام للدولة.