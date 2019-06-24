مقتل 4 أشخاص في حادث قطار شمال شرقي بنجلاديش

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون بعد خروج قطار ركاب عن القضبان في شمال شرق بنجلاديش.

وقال مسؤول الشرطة ياردوس حسن إن الحادث وقع عندما خرجت خمس عربات من قطار الركاب أوبابان إكسبريس عن القضبان وسقطت في قناة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بمدينة بارامشال في منطقة مولفيبازار شمال شرقي البلاد.

وأوضح حسن أن الشرطة ورجال الإنقاذ من إدارة الإطفاء والدفاع المدني عثروا على أربع جثث في مكان الحادث وأنقذوا 65 راكبا مصابين، مضيفا أن 20 شخصا على الأقل تم نقلهم إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وأضاف أن القطار كان في طريقه من مدينة سيلهيت شمال شرقي البلاد إلى العاصمة دكا التي تبعد عنها نحو 200 كيلومتر.

وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إحدى العربات وهي مقلوبة في القناة.كما بدا جسر للسكة الحديد تالفا.

وقال وكيل وزارة السكك الحديدية، مزمل حسين، إن خطوط السكك الحديدية بين سيلهيت وبقية البلاد تعطلت بعد الحادث.

وأضاف حسين أن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء للتحقيق في الحادث، والتي من المتوقع أن تعد تقريرها في غضون ثلاثة أيام.