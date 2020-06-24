قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة بدأت اليوم في توزيع المطهرات والمعقمات والكلور على جميع المساجد، مشيرًا إلى فتح باب التعاون في توفير المطهرات للمساجد من قبل المتطوعين.

وأضاف «جمعة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن إقامة صلاة الجمعة ستستمر بعدد محدود في مسجد واحد، لحين التأكد من انضباط المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية.

وأكد على منع دخول أي شخص بدون ارتداء الكمامة، وكذا حال امتلاء المسجد، مناشدًا المواطنين بتحمل المسؤولية المجتمعية.

وذكر أن المسجد الذي لم يلتزم المترددين عليه بالإجراءات التي وضعتها الوزارة سيُغلق على الفور، مؤكدًا أن ما تقوم به الوزارة هدفه المحافظة على سلامة الناس كافة.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

