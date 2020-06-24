كارتيرون: كنت أتعامل في الأهلي مع أكثر من شخص ولكن بالزمالك مع مرتضى منصور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، أن هدفه الوصول بالفريق الأبيض إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري.

ونجح الزمالك تحت قيادة كارتيرون التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدا مع فريق الرجاء المغربي بالمواجهة المنتظرة بين الفريقين والمحتمل إقامتها بشهر سبتمبر المقبل.

وقال كارتيرون لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس" : الرجاء لديه عدد مباريات أقل من الزمالك في الدوري المغربي أمامه 9 مباريات فقط بينما نحن أمامنا 17 لقاء وهذا ما يصعب مهمتنا في استكمال منافسات الدوري".

وأضاف: " دربت الرجاء قبل قيادة الزمالك، وقمت بإعداد فريق قوي للمنافسة في إفريقيا والبطولة العربية، وبالفعل الفريق نجح في التأهل لنصف نهائي البطولتين".

وأكمل :"لا يهمني من سأقابل في النهائي، الأهم هو التأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب".

وأتم : "الزمالك والأهلي فريقان كبيران، ومبنيان بطريقة مختلفة، لكن كلاهما يطمحان للمنافسة، في الأهلي كنت أتعامل مع أناس كثر لكن في الزمالك أتعامل مع مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".