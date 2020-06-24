مران خفيف بالكرة للمجموعة الثانية في تدريبات الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.
وضمت هذه المجموعة كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.
وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات، التي اشتملت أيضًا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي، للاطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية