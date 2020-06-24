مران خفيف بالكرة للمجموعة الثانية في تدريبات الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للمران بالكرة للمجموعة الثانية من اللاعبين، التي بدأت في العاشرة والنصف صباح اليوم.

وضمت هذه المجموعة كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وأليو بادجي، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد محمود، وجيرالدو، وحمدي فتحي.

وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى التدريبات، التي اشتملت أيضًا على إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بفريق الكرة يوم الأحد الماضي، للاطمئنان على سلامة الجميع، وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة أن نتائج جميع العينات جاءت سلبية