تقرير: الكاف يدرس إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة

كشفت تقارير صحفية مغربية عن عقد لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعًا حاسمًا، الثلاثاء المقبل، لدراسة مقترحات جديدة تخص مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وذكر موقع " le360 سبورت" نقلا عن مصدر أكد له أن اللجنة المذكورة، ستدرس مقترحا جديدا، يقضي إجراء مباراة فاصلة واحدة لدور نصف نهائي مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في بلد محايد، بسبب الحالة الوبائية لانتشار فيروس "كورونا" في بلدان الدول المؤهلة خاصة المغرب.

وأضاف الموقع المغربي أنه ينتظر أن تدرس لجنة الطوارئ مقترح إجراء نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية بنظام المباراة الواحدة في بلدين محايدين ومختلفين، بدل تنقل الأندية الثمانية المتأهلة ذهابا وإيابا في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، بسبب جائحة كورونا.

وأوضح المصدر أن أصحاب المقترح المذكور، يسعون من خلاله تفادي إرهاق الأندية المؤهلة وعدم التأثير على برمجة مباريات الدوريات المحلية في البطولتين المغربية والمصرية، إضافة إلى مراعاة وضعية الأندية المالية، وطول المسافة بين بلدان الفرق المؤهلة .

يذكر أن سامسون أدامو، مدير لجنة المسابقات بالكاف صرح في وقت سابق، إن نصف نهائي الأبطال سيكون في الكامرون، فيما يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهلت سبعة فرق إعربية إلى نصف نهائي المسابقتين معا، إذ يواجه الوداد الرياضي الأهلي والرجاء الرياضي يلتقي الزمالك في دوري الأبطال، فيما يستضيف حسنية أكادير مواطنه نهضة بركان وحوريا كوناكري الغيني يلاقي بيراميدز في كأس الكونفيدرالية.

