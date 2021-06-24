الصين تحث أستراليا على إعادة التجارة بينهما لمسارها الطبيعي

قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج، في إفادة صحفية، إن الصين تأمل في أن تتجنب أستراليا تشويه تجارة سلع صينية بعينها، وأن تعيد التجارة بين الجانبين إلى المسار الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وجاءت تصريحات قاو بعد أن تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم التي اتخذتها أستراليا وتستهدف منتجات صينية، من بينها أبراج الرياح وأحواض الفولاذ المقاوم للصدأ.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قاو القول إن الصين تعارض استغلال الإجراءات التجارية التفضيلية، التي تضر بالحقوق المشروعة للشركات الصينية وتقوض سلطة قواعد منظمة التجارة العالمية.

كما حث قاو الولايات المتحدة على تصحيح الممارسات الخاطئة بشأن الحمائية التجارية، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تستعد لحظر بعض منتجات الطاقة الشمسية المصنوعة في شينجيانج بالصين.

وأكد المتحدث أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها.