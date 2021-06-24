السفير الأمريكي لدى موسكو: مستعدون لإقامة علاقة مستقرة مع روسيا

أعرب السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها بين موسكو وواشنطن.

ونقل المتحدث باسم السفارة الأمريكية جيسون ب. ربيهولز، قول السفير الأمريكي، في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "لقد عدت إلى موسكو اليوم. على استعداد للعمل مع فريق (السفارة الأمريكية في روسيا) من أجل إحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية مع روسيا بشأن هدفنا المتمثل في إقامة علاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها بين بلدينا".

يُشار إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية تراجعت عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن روسيا ستضطر إلى "دفع الثمن" للتدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والتي وصف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، واستدعت روسيا في المقابل سفيرها أناتولي أنتونوف للتشاور بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، ثم غادر السفير الأمريكي سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات في 22 أبريل".

يُشار إلى أن الرئيسين اتفقا خلال القمة التي عُقدت في جنيف في 16 يونيو الجاري، على إعادة السفيرين، وعاد بعدها السفير الروسي أنتونوف إلى واشنطن في 20 يونيو.