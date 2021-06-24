محافظ أسوان يعلن إطلاق اسم «كومباوند اللوتس» على عمارات الإسكان المتميز

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن إطلاق اسم "كمباوند اللوتس" على مشروع عمارات الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد، وذلك كخطوة جادة لإنهاء معاناة 2118 أسرة انتظرت لمدة 12 عاما لتسلم وحداتها السكنية بهذا المشروع.

وأكد المحافظ أنه تم تسليم 644 وحدة سكنية في التجمعين الأول والثاني ما بين التشطيب الكامل والنصف تشطيب.

فيما تم تجهيز 552 وحدة سكنية للتسليم بعد تلافي إحدى شركات المقاولات كل الملاحظات، واستكمال النواقص داخل الشقق، وهو الذي يتوازى مع تنسيق شركة المحمودية مع اتحاد ملاك هذه الوحدات لاستكمال أعمال التشطيب والمصاعد الكهربائية، ومداخل الرخام وغيرها.

جاء ذلك أثناء إجراء اللواء أشرف عطية، جولة تفقدية داخل التجمعين الأول والثاني يرافقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ومسؤولي الجهات التنفيذية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته باختيار مواقع لمجمع الخدمات في مكان متميز بعيداً عن العمارات السكنية حتى لا تسبب أي ضوضاء أو مضايقات للسكان حيث ستضم مسجد على مساحة ألفين م2 وهايبر، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم إنهاء ترفيق التجمع الأول بالكامل من كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وإتصالات، فيما يتبقي في التجمع الثاني توصيل الغاز الطبيعى بعد إمداد الشركة بخرائط مساحية للمنطقة.

كما أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على البدء في تنفيذ الحل الدائم لتوفير مياه الشرب لعمارات اللوتس بإنشاء خزان علوي في موقع مناسب مع ربطه بالشبكات المتصلة بمحطة جبل شيشة.

وشدد المحافظ، على رفع التراكمات ومخلفات البناء تمهيداً لتنفيذ اللاندسكيب وحدائق عامة وأماكن ترفيهية متميزة وهو الذي يتوازى مع البدء في تنفيذ طريق يربط بين التجمعين الأول والثاني، وأيضاً طريق السادات البديل الشلال / المحمودية حيث إنه جارٍ وضع طبقة الأساس يعقبه الرصف بطول 400 متر وبعرض 16 مترا.

ووجه باستكمال أعمال التكاسي والسلالم للربط بين مواقع العمارات ذات المناسيب المختلفة.



