نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: تجار الحرب يقفون عائقا دون تحقيق السلام

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن تجار الحرب يقفون عائقا دون تحقيق السلام والتعايش السلمي.

وقال دقلو، لدى مخاطبته المواطنين في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور: "نريد سلامًا حقيقيًا يعزز الأمن والاستقرار، ويطوي الخلافات والمشاكل، لا سلامًا سياسيًا".

وطالب مواطني الجنينة بمحاربة مروجي الفتن وتجار الحروب والأزمات، الذين ظلوا يؤججون الصراعات بين مكونات الولاية.

وشدد على الرغبة الأكيدة للمتخاصمين الذين دار بينهم القتال من القبائل المختلفة، في تحقيق السلام والمصالحة فيما بينهم، مطالبًا مستخدمي الوسائط الاجتماعية بإعلاء مصلحة الوطن.

وأضاف الفريق أول دقلو: "جئنا لهذه الولاية من أجل إجراء المصالحات، وفرض هيبة الدولة، وعلى المواطنين المساهمة في تحقيق السلام بالكشف عن مروجي الفتن والمتآمرين والمتاجرين بدماء الناس، والجواسيس، حتى لا يفلتوا من العقاب".