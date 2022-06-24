 إقليم لومباردي بإيطاليا يعلن حالة الطوارئ للنقص الحاد بمياه الشرب - بوابة الشروق
الجمعة 24 يونيو 2022 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

إقليم لومباردي بإيطاليا يعلن حالة الطوارئ للنقص الحاد بمياه الشرب

أبراج سكنية تكسوها الأشجار في إيطاليا
أبراج سكنية تكسوها الأشجار في إيطاليا
روما (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 11:07 م

أعلن إقليم لومباردي الأكثر اكتظاظا بالسكان في إيطاليا حالة الطوارئ جراء جفاف ممتد إلى جانب دعوة المواطنين للحفاظ على المياه قدر الإمكان.

وجاء في مرسوم وقعه رئيس لومباردي أتيليو فونتانا اليوم الجمعة أنه يجب على المواطنين استخدام المياه باعتدال للغاية وعند الضرورة فقط.

ووفقا لتوصيات الحكومة الإقليمية، يجب على المجالس أيضا أن تحد من مياه الشرب للأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك حدائق الري وملاعب الجولف وملاعب كرة القدم أو تنظيف الطرق.

كما دعا لومباردي الحكومة المركزية إلى إنشاء مركز تحكم لمراقبة أزمة المياه الحالية على مستوى أنحاء البلاد.

ويقع إقليم لومباردي في شمال إيطاليا ويقيم فيه نحو 10 ملايين شخص.

وجف نهر بو في بعض المناطق بسبب الجفاف الشديد الناجم عن أسابيع من قلة الأمطار. كما انخفض منسوب المياه في بحيرة جاردا.

كما تم ترشيد مياه الشرب في بعض مناطق إقليم بيدمونت الواقع بشمال غربى إيطاليا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك