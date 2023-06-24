عبرت المطربة بوسي، عن ندمها على العمل في شارع الهرم خلال فترة مبكرة في بداية حياتها الفنية.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» على قناة «القاهرة والناس»، إنها لا تسمي عملها في شارع الهرم تنازلا لكنها نادمة على ذلك العمل.

لكنها أضافت في الوقت نفسه، أن عملها بشارع الهرم منحها الخبرة الكافية في قدرة التعامل مع الآخرين، في حين أوضحت أنها لم تكن تحب العمل في شارع الهرم لأنها لا تشبهه.

وتابعت: «بصراحة مكنتش حابة أشتغل في الأماكن دي لإنها مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير لكني كنت صغيرة وبأكل عيش».

واستكملت: «مكنتش عاوزة أستمر وكنت مُجبرة على الشغل وشغالة بالإكراه وانضربت عشان أنزل الشغل وتعرضت للإهانة، وبحمد ربنا أن ربنا لسه مخلي فيا عقل من اللي شوفته».