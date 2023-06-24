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فاجنر: خطاب بوتين مخيب للآمال

سارة أحمد
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 12:09 م
قال قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، قبل قليل، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخيب للآمال، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتوعد بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية.

وأعلن بوتين، في خطاب للأمة، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".

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