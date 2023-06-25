تداول بضائع وحاويات 34 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن متنوعة، فيما غادرته 8 سفن، حيث يصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة الميناء، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37765 طنًا، تشتمل على 6190 طن يوريا، و2121 طن رمل، و1100 طن علف بنجر، و2121 طن ملح، و26233 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39058 طنًا، تشتمل على 8495 طن خردة، و2142 طن خشب زان، و5485 طن فول صويا، و2400 طن كسب صويا، و2663 طن حديد، و11774 طن ذرة، و6099 طن قمح.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 562 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 93 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3302 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118756 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 214396 طنًا.

كما غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2670 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، فيما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4173 شاحنة.