 محافظ مطروح يوجه بزيادة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى السلوم المركزى - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يوجه بزيادة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى السلوم المركزى

أحمد سباق
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 6:36 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 6:36 ص

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى السلوم المركزى والتابعة للأمانة الطبية المتخصصة، وذلك في إطار الجولة الميدانية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، مدير مستشفى السلوم، أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بعدد ٨ أسرة تستوعب عدد ١٥ حالة من السلوم وبرانى، كما تفقد قسم حضانات الأطفال بعدد ٥ حضانات.

ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادتها لاستيعاب مزيد من أعداد الأطفال المبتسرين، وكذلك العمل على دعم للمستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة.


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