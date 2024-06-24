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الرباط الصليبي ينهي مشوار نجم تركيا في اليورو

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 8:12 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 8:12 م

يعاني حارس المنتخب التركي لكرة القدم دوجان علمدار من قطع في الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليسرى، وفقا لما أكدته الفحوصات الطبية اليوم الإثنين وسيغيب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، لذا استدعى فينتشينزو مونتيلا مدرب المنتخب محمد شينجزر ليحل محله.

وبعد المعاناة من "كدمة في الركبة" خلال المران مساء الأحد، خضع الحارس اليوم الإثنين لعدة فحوصات أكدت التشخيص، وفقا لما أعلنه الاتحاد التركي لكرة القدم.

وكشف الاتحاد التركي لكرة القدم "تقرر مغادرة حارس المنتخب الوطني الملعب للانتقال إلى المرحلة التالية من العلاج. استُدعي محمد شينجزر من نادي إسطنبول مشاق شهر لمعسكر المنتخب الوطني".

ولعب دوجان علمدار (21 عاما)، والذي كان احتياطيا في أول مباراتين في بطولة (يورو 2024)، دوليا في مرتين مع تركيا من المرات الثمانية التي استدعي لها، بينما استدعي شينجزر (27 عاما) في ثلاث مرات للمنتخب، لكنه لم يلعب قط وكانت أخر مرة في مارس الماضي.


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