الأمم المتحدة تطلق مبادئ عالمية لضمان حرية تداول المعلومات

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مجموعة من المبادئ العالمية لضمان حرية تداول المعلومات والحد من خطاب الكراهية والأخبار المضللة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المبادئ العالمية لحرية المعلومات تدعو إلى بيئة معلوماتية تدافع عن حقوق الإنسان ومستقبل مستدام، كما أنها توفر أساسا متينا للتنمية المستدامة والشاملة، والديمقراطية، والسلام.

وأفاد بأنها جاءت نتيجة مشاورات واسعة النطاق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص، وقادة الشباب ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

والمبادئ العالمية هي "الثقة المجتمعية والصمود"، و"وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية"، و"الحوافز الصحية"، و"الشفافية والبحث"، و"تمكين الجمهور".

ودعا جوتيريش، وسائل الإعلام إلى رفع المعايير التحريرية وتطبيقها، وحث الحكومات على الالتزام بخلق وصيانة مناخ إعلامي حر وقابل للتطبيق ومستقل ومتعدد، فضلا عن ضمان حماية قوية للصحفيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والامتناع عن استخدام أو دعم أو تضخيم المعلومات المضللة وخطاب الكراهية لأي غرض من الأغراض.



