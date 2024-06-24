المؤبد لعاطل بتهمة إتجاره في الهيروين بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعاطل بتهمة إتجاره في الهيروين المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعُقِدَت المحكمة برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، ومحمد سيد عبد العال، وأمين أحمد عبد الحافظ، ووكيل النيابة إبراهيم مصطفى الوزة، وأمانة السر أحمد أبو اليزيد عياش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم ثان والمقيدة برقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "سيد ح. س"، ٦٧ عامًا، بدون عمل ومقيم بمنطقة بهتيم ثان شبرا الخيمة، بأنه في يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت تحريات المباحث قد توصلت إلى ترويج المتهم للهيروين بدائرة القسم، حيث توجهت لمحل تواجده ودارت بينهما عملية بيع وشراء وهمية، فأبصر على إثرها جواهر الهيروين المخدرة حوزة المتهم.

وتم ضبطه بتفتيشه، وعُثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.