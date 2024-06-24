مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق بمصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية

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لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حتفهم في حريق اندلع بمصنع لبطاريات الليثيوم قرب العاصمة الكورية الجنوبية سول، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة العامة الكورية "كيه بي إس"، اليوم الاثنين، نقلا ن عمال إنقاذ.

وأوضح التقرير أنه جرى انتشال جثث الضحايا من داخل المبنى المتعدد الطوابق بمدينة هواسيونج، جنوب سول، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وتردد في البداية أن عدد المفقودين داخل المصنع بلغ 23 شخصا، معظهم عمال أجانب.

وعرض التليفزيون الكوري الجنوبي لقطات لألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيفة وهي تتصاعد من المبنى بعد اندلاع الحريق، لأسباب لم تعرف بعد.