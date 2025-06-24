ترامب يؤكد سريان وقف إطلاق النار: إسرائيل لن تهاجم إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب في تدوينة عبر منصته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء اليوم، أن «إسرائيل لن تهاجم إيران»، قائلًا إن «جميع الطائرات الإسرائيلية ستعود أدراجها، بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».