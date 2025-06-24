رئيس وزراء فرنسا الأسبق دومينيك دو فيلبان يؤسس حزبا استعدادا لانتخابات 2027

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، مساء أمس الاثنين، أنه بصدد تأسيس حزب سياسي جديد استعدادا للانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وقال دومينيك دو فيلبان، البالغ من العمر 71 عاما، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن الحزب الجديد، الذي يحمل اسم فرنسا الإنسانية، سيعمل على استقطاب ناخبين من مختلف التيارات السياسية للدفاع عن العدالة الاجتماعية والنظام، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف دو فيلبان، أنه بصدد العودة إلى مقدمة المشهد السياسي حتى لا يجد الفرنسيون أنفسهم محاصرين بين أطراف سياسية متطرفة. وكان دو فيلبان قد سعى للترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2012، لكنه فشل في تأمين التأييد الكافي لخوض السباق.

ولن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الترشح في انتخابات 2027 بسبب القيود التي تحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين متتاليتين فقط، وفقا للقانون الفرنسي.