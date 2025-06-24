 زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 10:33 ص

أعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر ضرب، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جنوبي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية في أعقاب الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 359 كيلومترا شمال شرق منطقة "باجانجا" في مقاطعة "دافاو أورينتال".. مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب الزلزال.

وأوضح أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل، حيث إنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ.

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