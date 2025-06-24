تركيا: احتجاز 163 شخصا بينهم جنود لمزاعم صلتهم بحركة جولن

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احتجزت السلطات التركية 163 مشتبها بهم في حملات مداهمة بأنحاء البلاد على خلفية مزاعم صلتهم بحركة جولن، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.

وتصنف تركيا حركة جولن، التي أسسها رجل الدين الإسلامي الراحل فتح الله جولن، كمنظمة إرهابية.

ونفذت الشرطة مداهمات في إسطنبول وإزمير وعشرات المحافظات الأخرى كجزء من تحقيق أوسع يستهدف 176 فردا - من بينهم 174 من أفراد القوات المسلحة العاملين، حسبما ذكرت الأناضول.

وتحمل أنقرة الجماعة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 - وهو اتهام لطالما نفاه جولن.