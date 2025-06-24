قطر: توقعات بإجراء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس

أعلن رئيس وزراء قطر عن توقع إجراء محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس خلال اليومين المقبلين، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز. ووفقًا للتقرير، تهدف المحادثات إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين الجانبين وإنهاء القتال في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة "تأمل ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لمواصلة مهاجمة غزة، وأن توقف قصفها".

ولم يرد حتى الآن أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على هذا النشر. إلا أن مصادر عسكرية في إسرائيل تُقدّر أن أي مبادرة تتضمن تفاهمات أمنية واضحة وحلولاً لقضية الرهائن ستُدرس بشكل موضوعي.

وينضم تقرير رويترز إلى سلسلة من المنشورات التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة حول تجديد مبادرات الوساطة بدعم من دول الخليج، وعلى رأسها قطر.