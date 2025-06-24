ترامب يواصل الضغط لخفض الفائدة مع اقتراب شهادة باول أمام الكونجرس

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية، وذلك قبل ساعات من مثول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "يجب أن نكون على الأقل أقل بنقطتين إلى ثلاث نقاط... وإذا تغيرت الأمور لاحقا إلى السلب، يمكن حينها رفع الفائدة".

وأضاف: "باول سيكون في الكونجرس اليوم لشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض سعر الفائدة".

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونجرس، وسط تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، خاصة بعد سلسلة من التصريحات الحادة من ترامب خلال الأسبوع الماضي طالب فيها بخفض الفائدة، لا سيما مع اقتراب نهاية فترة ولاية باول في مايو من العام المقبل.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، لكنه أشار إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة قبل نهاية عام 2025.

مع ذلك، حذر باول من أن التضخم لا يزال يمثل تحديا "ملموسا"، متوقعا استمرار الضغوط على الأسعار، خصوصا مع ارتفاع تكلفة السلع نتيجة الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة ترامب المقبلة فرضها حال عودته إلى الحكم.

وتأتي تصريحات ترامب بشأن أسعار الفائدة بعد ساعات فقط من إعلانه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وهو ما ساهم في تهدئة الأسواق العالمية مؤقتا.