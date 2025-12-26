 علي ناصر محمد: الوحدة اليمنية قامت بلا أسس.. ووثيقة العهد وُقّعت دون التزام صادق - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 8:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

علي ناصر محمد: الوحدة اليمنية قامت بلا أسس.. ووثيقة العهد وُقّعت دون التزام صادق


نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 7:56 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 7:56 م

قال علي ناصر محمد رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق إن الخلاف بلغ ذروته بين الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ونائبه آنذاك علي سالم البيض نتيجة قيام الوحدة اليمنية (عام 1990) دون أسس.

ووصف خلال لقاءه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ما جرى حينها بأنه "هروب إلى الوحدة ثم هروب من الوحدة"، الأمر الذي جعل الأوضاع قابلة للانفجار، وأفضت تلك الحوارات في نهاية المطاف إلى ما عُرف بـ "وثيقة العهد والاتفاق".

وأضاف أنه كان في دمشق عندما تلقى دعوة لحضور الاجتماع المتعلق بالوثيقة، فلبّى الدعوة والتقى بالرئيس علي عبد الله صالح في الليلة نفسها داخل قصر الهاشمية في عمّان، حيث حضر الملك حسين بشكل مفاجئ أو مرتب مسبقًا.

وكشف أنه، عشية التوقيع على الوثيقة، أبلغ الملك حسين ملاحظاته، مؤكدًا أنه سيكون شاهدًا لا موقعًا عليها، وأن الأطراف الرئيسية، وعلى رأسهم الرئيس ونائبه، سيوقعون عليها في اليوم التالي، لكنه عبّر عن تشككه في صدق التزامهم بتنفيذها، قائلًا إنهم "غير صادقين"، وهو ما أثبتته تطورات الأحداث لاحقًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك