المستشار الألماني يدعو إيران وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار

رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، إن تثبيت وقف إطلاق النار بعد الضربات العسكرية الأمريكية الحاسمة على المنشآت النووية الإيرانية، سيكون «تطورًا إيجابيًا للغاية»، كما سيجعل الشرق الأوسط والعالم أكثر أمانًا.

ودعا إيران وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، متوجهًا بالشكر إلى «قطر والدول الأخرى في المنطقة على رباطة جأشها خلال الأيام والساعات الماضية العصيبة».

وأشار إلى أنه سيبحث مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين كيفية تعزيز استقرار الوضع، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» اليوم في لاهاي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.

وأوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالالتزام بوقف إطلاق النار، قائلًا: «وقف إطلاق النار سار حاليا أرجو عدم خرقه».

كما أعرب الرئيس الأمريكي في مقابلة هاتفية اليوم على قناة «إن بي سي نيوز» عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي أعلن عنه بنفسه «غير محدود وسيستمر إلى الأبد».

وأضاف أن الصراع بين البلدين «انتهى تماما»، معبرا عن اعتقاده بأن «إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا».