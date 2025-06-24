تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة العاجلة للسكان بمركز أرمنت

نفذت وحدة السكان الفرعية بمركز أرمنت في الأقصر، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالأقصر، ندوة توعوية بوحدة طب الأسرة بأرمنت الوابورات، وذلك ضمن انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة لتحسين المؤشرات السكانية بالمركز.

وتناولت الندوة محاور مهمة حول أبعاد المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع، ورأي الدين في تنظيم الأسرة، ودور الأسرة الواعية في دعم جهود التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة 75 مواطنًا من الأهالي الذين أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع المعلومات المقدمة، وأكدوا حاجتهم الملحة لمثل هذه الندوات نظرًا لبعض الموروثات والعادات السلبية السائدة في المجتمع.

وأكدت رشا شعبان، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، استمرار التعاون بين الوحدة والمجلس القومي للسكان لتنفيذ الخطة العاجلة بمركز أرمنت، والعمل على رفع مستوى المؤشرات السكانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.