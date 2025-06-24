 أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى قرابة مليون و14 ألف فرد منذ بداية الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى قرابة مليون و14 ألف فرد منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 9:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 9:50 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، إلى مليون و13 ألفا و700 فرد، من بينهم 1200 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10966 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الاثنين، و22879 مركبة قتالية مدرعة، و29511 نظام مدفعية، و1424 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1188 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و41915 طائرة مسيرة، و3388 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52916 من المركبات وخزانات الوقود، و3920 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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