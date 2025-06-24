أكدت مصادر إسرائيلية، الموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران بعد اتصال مباشر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر رفيع قوله إن إسرائيل مقبلة على «لحظات تاريخية»، مضيفا أن هذا هو «الوقت الملائم لوقف إطلاق النار».

وأضاف أن نتنياهو وافق في اتصاله مع ترمب على الهدنة «ما دامت إيران ملتزمة بها».

وشدد أن الجهود الآن يجب أن تتركز مجددًا على جبهة غزة «من أجل إزالة التهديد وإعادة الرهائن»، متابعا: «كان لدينا مزيد من الأهداف في إيران ولكننا حققنا الهدف الأساسي وهذه لحظات تاريخية».

وقالت متحدثة البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تغريدة عبر حسابها بمنصة «X» : «لقد حقق الرئيس ترمب ما لم يتخيله أي رئيس آخر في التاريخ على الإطلاق - القضاء على البرنامج النووي للنظام الإيراني، ووقف إطلاق النار غير المسبوق بين إسرائيل وإيران».

وأضاف نائب الرئيس جيه دي فانس في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» : «لقد دمرنا البرنامج النووي الإيراني، ولم يُقتل أي أمريكي، ونحن نعلم أنهم لا يستطيعون صنع سلاح نووي».

وكشفت مصادر بالبيت الأبيض لوكالة «رويترز» أن ترمب توسط شخصيًا في الاتفاق عبر مكالمة هاتفية مع نتنياهو بعد ظهر يوم الإثنين، مضيفا أن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها «لن تشن مزيدًا من الهجمات».

من جانبه، عبر ترامب عن تفاؤله في تصريح لشبكة «NBC» قائلًا: «نتوقع أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى الأبد».