 وكالة سانا: الانفجار الذي سمع بمحيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 8:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

وكالة سانا: الانفجار الذي سمع بمحيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

دمشق (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 7:49 م

ذكر مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بدمشق أن الانفجار الذي سمع قبل قليل بمحيط العاصمة ناتج عن تفجير مخلفات حرب من قبل الجهات المختصة.

وكان سمع دوي انفجار في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك