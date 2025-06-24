وكالة سانا: الانفجار الذي سمع بمحيط دمشق ناتج عن تفجير مخلفات حرب

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ذكر مراسل الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بدمشق أن الانفجار الذي سمع قبل قليل بمحيط العاصمة ناتج عن تفجير مخلفات حرب من قبل الجهات المختصة.
وكان سمع دوي انفجار في حي المزة غرب العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء.